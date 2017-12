Liverpool acerta com Van Dijk e o transforma em 9º mais caro da história

O Liverpool anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Van Dijk, do Southampton. E precisou tirar o escorpião do bolso: segundo o jornal "Telegraph", o holandês custou incríveis 75 milhões de libras (R$ 331,5 milhões ou € 84 milhões na cotação atual), valor que o transforma no nono jogador mais caro da história do futebol (veja o gráfico abaixo). Ele usará a camisa 4.





Consequentemente, Van Dijk também é agora o defensor mais caro da história, superando o lateral-esquerdo Mendy, o lateral-direito Walker e o zagueiro Stones, trio do Manchester City. Sua transferência será confirmada no dia 1º de janeiro de 2018, na abertura da janela de inverno.





Manchester City e Chelsea eram outros clubes interessados no defensor – o “Guardian”, outro conceituado jornal inglês, chegou a afirmar que os Citizens estavam próximos de contratar o atleta de 26 anos na última terça-feira.





Van Dijk já vinha tentando se transferir desde a última janela de verão europeia e inclusive causou um desconforto na relação entre Liverpool e Southampton, com os Reds pedindo desculpas por aliciar ilegalmente o jogador. Ele posou com a camisa do novo clube em postagem nas redes sociais.





De acordo com o “Telegraph”, Van Dijk terá um salário também considerado alto para os padrões atuais, cerca de 180 mil libras por semana (R$ 800 mil). Ele chega com boas chances de ser titular numa defesa bastante criticada.





Globo Esporte