Liverpool e Tottenham goleiam em rodada da 'Boxing Day'

Por Redação Blog do Esporte









A abertura da rodada da "Boxing Day" da Premier League teve placares elásticos e surpresas indesejáveis. Liverpool e Tottenham golearam em casa e mantiveram a perseguição ao líder Manchester City. Já o United empatou em casa com o Burnley e está há três jogos sem vitórias.





Os Spurs abriram a rodada com uma vitória por 5 a 2 em cima do Southampton. Mais tarde, o Chelsea venceu o Brighton por 2 a 0 e ficou a um ponto do Manchester United. Os Devils empataram em 2 a 2 com o Burnley e perderam a chance de se aproximar do City, que ainda joga na rodada contra o Newcastle, fora de casa, nesta quarta.





O Liverpool teve segurança para golear o Swansea por 5 a 0, com show de Coutinho e Firmino. O Arsenal ainda joga na rodada na quinta-feira, fora de casa, contra o Crystal Palace.





Confira os resultados:





Tottenham 5x2 Southampton

Bournemouth 3x3 West Ham

Chelsea 2x0 Brighton

Huddersfield 1x1 Stoke City

Manchester United 2x2 Burnley

Watford 2x1 Leicester

West Bromwich 0x0 Everton

Liverpool 5x0 Swansea