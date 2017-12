Lokomotiv vence o Corinthians e garante vaga na final do Mundialito de Clubes

O Corinthians perdeu para o Lokomotiv por 5 a 3 neste sábado, em Vargem Grande Paulista, e está fora da final do V Mundialito de Clubes. O time paulista tinha duas vitórias, mas precisava vencer para se classificar, e agora briga pelo terceiro lugar neste domingo às 11h15. Os russos disputam o título com Pars Jonoobi, do Irã, que garantiu vaga após eliminar o Flamengo. Esta será a primeira vez que a decisão do torneio não terá a presença de um time brasileiro. A final está marcada para domingo, às 12h30, e os jogos têm transmissão ao vivo do SporTV.





A partida começou muito disputada, e as duas equipes demoraram para abrir o placar. O primeiro gol foi do time russo e saiu apenas no segundo período em uma cobrança de pênalti. O Corinthians conseguiu empatar em uma cobrança de falta com Arthur, que vibrou muito com a torcida. No fim da segunda etapa, o alvinegro virou o jogo com um golaço de Anderson. Os russos responderam logo em seguida e deixaram tudo igual de novo.





O Locomotiv começou o terceiro período pressionando os corintianos e marcou o gol da virada em uma cobrança de falta: bola levantada para área e uma linda rebatida. Os jogadores do Corinthians não conseguiram reagir para mudar o rumo da partida e viram os adversários ampliarem a vantagem com mais dois gols. O alvinegro ainda fez mais um, mas a vaga na final acabou nas mãos dos russos.





Globo Esporte