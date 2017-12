Mais da metade de time de RR viajará por mais de 24h para disputar a Copa SP

Quase 70% da delegação do São Raimundo-RR viajará por mais de 24h para disputar a maior competição de futebol de base do país: a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A 'saga' de 16 das 25 pessoas do time inicia às 09h do dia 1º de janeiro e termina por volta das 10h30 do dia 2, fora o percurso de Guarulhos-SP até a cidade-sede em que o Mundão ficará alojado, São Carlos-SP. Até chegar ao destino final, os atletas e membros da comissão técnica terão quatro viagens, duas de ônibus e duas de avião.





Nove membros da delegação do São Raimundo-RR embarcam de Boa Vista-RR para Brasília no dia 2 de janeiro. Os outros 16 componentes, entre atletas e comissão técnica, iniciam jornada para a Copinha saindo da capital de Roraima de ônibus às 9h do dia 1º até Manaus-AM, para pegar o voo às 01h05 à capital federal, onde todos da equipe se encontram para, juntos, viajarem até Guarulhos-SP, às 08h35, do dia 2.





A chegada em Guarulhos-SP está prevista para às 10h30 da manhã do dia 2 de janeiro, terça-feira. De lá, a delegação do São Raimundo-RR ainda viajará de ônibus até São Carlos-SP, cidade-sede do grupo 18 da Copinha, em que o Mundão irá enfrentar o clube paulista da própria cidade, o Sport Recife e o Confiança-SE.





Conforme Beto Vieira, técnico do São Raimundo-RR, o desgaste é uma realidade que infelizmente precisam enfrentar, pela distância, mas que o empenho dos atletas em participar da competição que pode abrir portas no cenário nacional pode ajudar à superar esta dificuldade.





- A vontade e a ansiedade dos meninos supera essa dificuldade da logística. Vendo pelo lado técnico, passar muito tempo viajando prejudica, é necessário um bom e longo descanso para recuperar. Para isso, teríamos que ter também uma equipe preparada para tratar da parte regenerativa dos atletas para melhor recuperação física. Mas vamos levar garotos do nosso estado para representar da melhor forma, ao invés de uma comissão maior, porque é uma oportunidade para eles - disse o treinador.





Copa SP





A estreia do São Raimundo-RR será no dia 4 de janeiro, contra o São Carlos-SP, time-sede do grupo 18, às 17h (horário de Brasília). O segundo jogo será diante do Sport Recife, no dia 7 de janeiro, às 19h (horário de Brasília). O Mundão encerra a fase classificatória enfrentando o Confiança-SE no dia 10 do mesmo mês, às 19h. Todas as partidas do grupo 18 da Copinha serão disputados no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos-SP.





Esta será a sexta participação consecutiva do São Raimundo-RR na Copa São Paulo de Futebol Júnior e a equipe busca ir mais adiante do que na última vez, no início do ano, quando foi eliminado na primeira fase. O Mundão deve se espelhar na campanha de 2016, ano em que se classificou para a segunda fase, sendo o primeiro time roraimense a alcançar este feito.





