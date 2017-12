Meia Maratona Evolution Run acontece pela primeira vez em Limeira neste domingo

As ruas de Limeira (SP) prometem ser tomadas por uma horda de velocistas neste final de semana. Pela primeira vez em sua história, a cidade, localizada no interior do Estado de São Paulo, irá sediar uma prova de meia maratona. A 21K Evolution Run acontece neste domingo (10) e tem largada prevista para as 7h, com saída em frente ao Shopping Center Limeira. Além da prova principal, com 21 quilômetros de extensão, os atletas poderão participar das corridas de 14 km, 7 km e 3,5 km. O evento terá ainda uma prova de caminhada, de 3,5 km, com largada no mesmo local às 8h.





As inscrições seguem abertas pelo site até quinta-feira (07). Os atletas interessados devem acessar o site oficial do evento - www.evolutionrun.com.br - e escolher a categoria e a modalidade desejadas. Os valores são de R$ 90,00 para a corrida e R$ 70,00 para caminhada. Todo participante inscrito receberá um kit com camiseta, bolsa, boné, squeeze (garrafinha de água) e medalha, além do chip e numeral de peito.





A organização do evento espera reunir 1,5 mil atletas nesta prova que entrará para a história da cidade. A corrida terá alguns diferenciais. O percurso, com largada em frente ao Shopping, será misto e terá trechos de asfalto e de estrada de terra. Ao longo do trajeto, os atletas serão acompanhados por equipes de segurança e encontrarão no caminho diversos postos de hidratação e de acompanhamento médico.





A 21K Evolution Run não terá premiação em dinheiro aos vencedores. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus. Para mais informações, acesse o regulamento da prova no site oficial.





SERVIÇO: 21K Evolution Run

ONDE: Shopping Center Limeira

QUANDO: largada das corridas às 7h de domingo (10); largada da caminhada às 8h;

ENDEREÇO: Av. Carlos Kuntz Busch, nº 800 – Parque Egisto Ragazzo, Limeira (SP);

INSCRIÇÕES: Poderão ser feitas pelo site até quinta-feira (07) no site oficial do evento: www.evolutionrun.com.br

PREÇOS: R$ 90,00 (corrida) e R$ 70,00 (caminhada)