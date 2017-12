Milan perde em casa para a Atalanta, e pressão sobre Gattuso aumenta

Há cerca de um mês no comando do Milan, a pressão sobre Gattuso ficou ainda maior neste sábado. Com direito a gol anulado pela atuação do árbitro de vídeo (corretamente) e falha do goleiro Donnarumma, o time treinado pelo ex-volante perdeu por 2 a 0 para a Atalanta, em casa, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, e saiu do San Siro vaiado pela torcida.





Esta foi a sexta partida de Gattuso no comando do Milan. O ídolo conseguiu duas vitórias (2 a 1 no Bologna, pelo Italiano, e 3 a 0 no Verona, pela Copa da Itália), empatou uma vez (2 a 2 com o Benevento, o único ponto somado pelo lanterna na Série A) e perdeu três (2 a 0 para o Rijeka, na Liga Europa, 3 a 0 para o Verona e 2 a 0 para o Atalanta, no Italiano).





Agora, o Milan soma somente 24 pontos, na 11ª posição do Campeonato Italiano, bem longe do líder Napoli (45). A vitória deixou a Atalanta com 27, em sétimo lugar. Veja a tabela completa do Italiano.





A história da partida poderia ter sido diferente se não houvesse árbitro de vídeo na Série A. Aos 14 minutos de jogo, Bonaventura balançou a rede pelo Milan e fez a festa no San Siro. Porém, o árbitro consultou o replay e marcou corretamente impedimento do camisa 5 (no lance ainda teve um toque de mão de Cutrone como "assistência").





A Atalanta abriu o placar aos 32: após falta cobrada da direita, Donnarumma defendeu uma cabeçada de Caldara na pequena área, mas deu rebote nos pés de Cristante, que chutou para fazer 1 a 0. O segundo foi de Ilicic, aos 26 da etapa final, aproveitando boa assistência de Spinazzola.





Na próxima quarta, a equipe rubro-negra faz clássico com a Inter de Milão pelas quartas de final da Copa da Itália. Ainda neste ano, o time de Gattuso visita a Fiorentina, dia 30, pelo Italiano.





Globo Esporte