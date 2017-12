Penúltimo no Espanhol, Málaga quer Lucas Moura por empréstimo, diz rádio

(Foto: Jean Catuffe/Getty Images)









O destino do meia-atacante Lucas Moura deve ser longe do PSG. De acordo com a rádio “RMC”, que cobre diariamente o clube, o brasileiro está na mira do Málaga, penúltimo colocado do Campeonato Espanhol. O interesse dos espanhóis é em contar com o jogador por empréstimo em janeiro até o fim da temporada, em junho.





De acordo com a “RMC”, o técnico Unai Emery não planeja contar com Lucas em seu elenco. Em entrevista coletiva realizada em novembro, o treinador comentou sobre a situação do atleta e citou a concorrência como o maior problema para o brasileiro.





O meia-atacante atuou apenas em 79 minutos na atual temporada, distribuídos em seis jogos, todas saindo do banco de reservas. Ele marcou um gol, na vitória por 5 a 1 contra o Metz, pela quinta rodada do Campeonato Francês. Dos 25 jogos oficiais do PSG na temporada, Lucas foi relacionado apenas em 12.





O contrato do brasileiro com o time parisiense vai até junho de 2019. Recentemente, a imprensa francesa também especulou um interesse do Beijing Guoan, clube chinês onde joga Renato Augusto, em contratar o meia-atacante. O nome de Lucas foi constantemente citado entre os possíveis jogadores que deixariam o PSG na última janela de transferências e foi cogitado na Roma.





Globo Esporte