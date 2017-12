Ponte Preta anuncia a contratação do volante Marciel por empréstimo de um ano

(Foto: Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians)









A Ponte Preta confirmou nesta sexta-feira o lateral-esquerdo e volante Marciel, do Corinthians. O atleta de 22 anos se apresentará no dia 2 de janeiro junto com os demais jogadores para o início do pré-temporada. Marciel ficará na Macaca por empréstimo até o final de 2018.





Marciel participou de duas campanhas que deram título brasileiro ao Corinthians e conquistou um título brasileiro sub-20 com a equipe paulistana. Em 2017, Marciel fez nove partidas pelo Corinthians (Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Paulista e Copa do Brasil) e já teve passagem pelo sub-20 da Roma-ITA. O jogador, que em seu ínicio de carreira no Grêmio era lateral, já declarou que prefere jogar como volante, contudo as oportunidades este ano com Carille foram na lateral-esquerda, posição carente há tempos na Ponte Preta.





Agora já são seis reforços anunciados pela Macaca: o goleiro Vinicius Silvestre (ex-Palmeiras), o zagueiro Wesley Matos (ex-Vila Nova), o meia Tiago Real (ex-Coritiba), o atacante Silvinho (ex-Criciúma) e Ronaldo (Sport).





Além dos reforços confirmados, quatro garotos da base estão integrados ao elenco profissional na próxima temporada: os atacantes Yuri e Fellipe Cardoso, o lateral-direito Emerson e o zagueiro Reinaldo.





Confira o elenco da Macaca até o momento:





Goleiro: Aranha, Ivan e Vinicius Silvestre





Lateral: Jeferson e Emerson





Zagueiro: Luan Peres, Reinaldo e Wesley Matos





Volante: João Vitor, Ronaldo e Marciel





Meias: Danilo Barcelos, Léo Artur e Tiago Real





Atacantes: Claudinho, Saraiva, Luis Ali, Yuri, Fellipe Cardoso e Silvinho





Globo Esporte