Premier tem City imparável e equilíbrio na disputa pela vice-liderança

O Manchester City está implacável na temporada 2017/2018 do Campeonato Inglês. A equipe venceu 17 das 18 rodadas disputadas neste começo de competição e a vítima agora foi o Tottenham. Sem medir esforços, a equipe de Guardiola venceu os Spurs por 4 a 1 e agora soma 52 pontos, contra 38 do United e Chelsea.





Ainda neste sábado, os Blues venceram o Southampton por 1 a 0 e colaram na vice-liderança. O Arsenal bateu o Newcastle, em casa, por 1 a 0, e subiu para o quatro lugar com 33 pontos. Quem chama atenção neste primeiro turno é o Burnley, que empatou nesse sábado com o Brighton por 0 a 0, e subiu para a quinta colocação com 31 pontos.





Conhecido como The Clarets (o vinho tinto, em alusão a cor da camisa), a equipe está localizada na cidade de Burnley, no condado de Lancashire, no noroeste da Inglaterra. Atualmente, a equipe pode não ter muita expressão no futebol nacional, mas é vitoriosa no que se diz respeito ao Reino Unido. O clube foi campeão do Inglês em duas oportunidades (1920/21 e 1959/60), além de um título da Copa da Inglaterra (1913/14) e dois da Supercopa da Inglaterra (1960 e 1973). A equipe está na primeira divisão inglesa desde a temporada 2014/15.





Confira os resultados deste sábado (16):





Leicester 0x3 Crystal Palace

Arsenal 1x0 Newcastle

Brighton 0x0 Burnley

Chelsea 1x0 Southampton

Watford 1x4 Huddersfield

Stoke City 0x3 West Ham

Manchester City 4x1 Tottenham





Domingo (17/12)





West Bromwich x Manchester United

Bournemouth x Liverpool





Segunda-feira (18/12)





Everton x Swansea