Presidente da FIA se diz "muito surpreso" com repercussão negativa do Halo

São dois os pontos do regulamento que mais tem acalorado as discussões em torno da temporada 2018 da Fórmula 1: a introdução do Halo e a redução do número limite de motores de quatro para três por ano para cada piloto.









- Estou muito surpreso. Para mim, o Halo é uma pequena mudança, mas que pode ter um grande impacto em segurança. Tenho que admitir que estou fascinado pela quantidade de coisas que ouvi sobre o Halo na F1, o que é normal, tendo em vista que sempre tentamos progredir em segurança nas categorias de monoposto. Entendo que pelo fato de a F1 ser o auge do automobilismo, a imprensa sempre se manifesta mais. Porém, a peça será introduzida em outras categorias e ninguém falou nada.

Para mim, a coisa mais essencial é dar mais segurança aos pilotos. Agora é com os engenheiros. E até agora, o Halo para eles foi a melhor opção das três que surgiram. Infelizmente, não é à prova de balas. O automobilismo hoje é mais seguro do que era, mas ainda é perigoso. O que pudermos fazer para trazer mais segurança para os pilotos, nós faremos - afirma Todt.





Em seguida, o francês falou sobre a questão do número limite de motores, sendo taxativo de que, para a próxima temporada, não há o que ser feito. Cada piloto, então, terá apenas três motores por temporada a partir de 2018.





- É algo que já foi decidido. Para voltarmos ao limite de quatro, precisaríamos de aprovação unânime. E isso não acontecerá, então serão três motores.





A medida serve para ajudar times com menor orçamento a terem chance de competir contra as equipes de fábrica, que possuem muito mais verba. O chefe da RBR, Christian Horner, um dos maiores críticos da regra, afirma que apesar da boa intenção, a o limite de motores teve efeito contrário, já que os times estão gastando cada vez mais para fazer peças mais duráveis. Horner também aponta a preocupação de que um campeonato possa ser decidido através de punições das posições no grid de largada.





- Não acho fácil encontrar uma solução. Mas se não fizermos nada, será mais caro comprar motores. Não seria problema algum para nós tirar o limite, mas seria um problema para os competidores. E aí temos que aplicar punições.





Globo Esporte