Presidente do Bahia diz estar alinhado com São Paulo sobre Jean, mas espera eleição

São Paulo e Bahia se enfrentam neste domingo, no Morumbi, onde Jean atuará pela primeira vez como profissional. O goleiro tem acerto verbal para jogar no Tricolor paulista em 2018.





No estádio, o presidente Marcelo Sant’Anna admitiu as conversas com o São Paulo.





– Existe uma conversa, não posso negar. As coisas estão alinhadas com o São Paulo, mas antes da eleição (no dia 9 de dezembro) não vamos fechar nada. O jogador que nós desejávamos era o Reinaldo, mas não conseguimos. Agora tentamos de novo e fomos informados que a comissão técnica vetou a saída do jogador – disse.





Reinaldo está emprestado para a Chapecoense e voltará ao Tricolor, com contrato renovado por três anos. Ele e Edimar vão preencher a lateral esquerda na próxima temporada.





