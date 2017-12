Protesto de torcedores do Botafogo termina em confusão no Nilton Santos

(Foto: Thiago Lima)









Após o Botafogo empatar com o Cruzeiro em 2 a 2, neste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, e não conseguir uma vaga na Libertadores de 2018, um protesto dos torcedores do Alvinegro no portão do estacionamento do Nilton Santos acabou em confusão.





Aos gritos de "time sem vergonha", torcedores tentaram invadir o estacionamento do estádio, mas foram contidos pela polícia, que usou bombas de efeito moral e balas de borracha para tentar conter a confusão. Os botafoguense presentes na confusão arremessaram pedras e garrafas de vidro contra os policiais.





Os rincipais alvos dos xingamentos dos torcedores foram o técnico Jair Ventura, além de Bruno Silva e Roger, jogadores que sequer se encontravam estádio neste domingo.





Globo Esporte