Rafael Moura é o primeiro reforço contratado pelo América-MG para 2018

O América-MG confirmou a contratação do atacante Rafael Moura, de 34 anos, neste domingo. É o primeiro reforço para a temporada 2018, ano em que o clube volta à elite do futebol brasileiro. He-Man, apelido dado ao centroavante no início da carreira, assinou contrato por uma temporada. No elenco atual, o Alviverde conta com Bill para a função de goleador.





Rafael Moura fará exames médicos e físicos no início de janeiro, quando o Coelho fará a reapresentação para a temporada. O grupo retoma os trabalhos no dia 3 de janeiro. Recentemente, o atacante publicou fotos e vídeos das férias que passa com a família nos Estados Unidos.





O último clube do camisa 9 foi o Atlético-MG, que optou em não renovar o contrato de Rafael Moura no fim deste ano. Em 51 jogos, Moura fez 10 gols com a camisa do Galo. Com o novo vínculo, o jogador terá a oportunidade de continuar em Belo Horizonte, cidade onde nasceu.





Para o site oficial do América-MG, o dirigente Marcus Salum comentou a contratação de He-Man.





- Estamos muito felizes em passar para a torcida americana a notícia da contratação do Rafael Moura. Nossa diretoria está trabalhando muito firme na montagem do elenco e na busca da qualificação para a equipe em 2018. O Rafael Moura é um jogador experiente, que já jogou em vários clubes grandes e poderá contribuir para isso.





- O jogador quis vir para o América e isso é importante para nós, porque mostra o quanto ele acredita no projeto que apresentamo, acrescentou Salum.





Ficha do jogador:

Nome completo: Rafael Martiniano de Miranda Moura

Data de nascimento: 23/5/1983

Local de nascimento: Belo Horizonte (MG)

Altura: 1,89 m





Clubes: Atlético-MG (2003/2004 e 2017), Vitória (2004/2005), Paysandu (2005), Corinthians (2006), Fluminense (2007), Lorient (2007/2008), Atlético-PR (2008/2009), Goiás (2010), Fluminense (2011/2012), Internacional (2012/2015), Figueirense (2016).





Títulos: Campeonato Baiano (2004), Copa do Brasil (2007), Campeonato Paranaense (2009), Campeonato Carioca (2012), Campeonato Brasileiro (2012), Campeonato Gaúcho (2013/2014/2015) e Campeonato Mineiro (2017)





