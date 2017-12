Roger Machado quer contar com Allione no Palmeiras em 2018

(Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / E.C. Bahia)









O novo treinador do Palmeiras, Roger Machado, já começou a montagem de elenco para a temporada que vem. Um dos primeiros nomes requisitados por ele é Agustín Allione, que está emprestado ao Bahia até o fim da temporada. O contrato do argentino com o Verdão vai até julho de 2019.





No começo de 2017, Allione não estava nos planos do então técnico do Palmeiras, Eduardo Baptista, e foi emprestado ao Bahia. Acabou sendo um dos destaques do time baiano na temporada.





Allione é o líder de assistências do Bahia no Campeonato Brasileiro. Ele já deu sete passes para gol. Isso o torna o quarto maior garçom da competição, ao lado de mais três jogadores com o mesmo número (os recordistas são Bruno Henrique, do Santos, e Gustavo Scarpa, do Fluminense, com 11). No Brasileirão, Allion tem 25 jogos pelo time baiano. No ano todo, são 42 jogos, três gols e 12 assistências.





2016 conturbado





Na temporada passada, grande parte da torcida do Palmeiras culpou Allione pela eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o meia foi expulso durante a partida contra o Grêmio. Aos 19 minutos, na frente do placar, o Verdão se viu com um homem a menos e tomou o empate.





Em entrevisa ao portal UOL, em outubro deste ano, o meia argentino desconversou ao ser questionado sobre sua volta ao Palmeiras.





– Confesso que não penso muito nisso. Neste momento, o meu único objetivo é focar no Bahia e ajudar a equipe a vencer os jogos no Brasileiro – disse Allione.





