Saiba como evitar cãibra e pontada na lateral da barriga durante a corrida

Tem certas ciladas que fazem o corredor para de treinar e atrapalham todo o planejamento para as provas da temporada. Problemas como pontada lateral e cãibra, cedo ou tarde, afetam quem treina com regularidade. Por isso, nada melhor do que entender como é possível evitar ou amenizar tais dores e incômodos.





Pontada lateral





Se você é corredor, provavelmente já sentiu esse desconforto abaixo das costelas. E até hoje não se tem muita certeza científica sobre o que é isso exatamente, mas muita observação empírica foi feita acerca desse problema. Dá uma olhada no que você pode fazer pra tentar fugir desse contratempo:





Siga a sua planilha de treinos, corredores disciplinados, e que evoluem corretamente, têm menos chance de desenvolver tais episódios dolorosos. Procure sempre aquecer com calma, principalmente em dias mais frios. E siga as intensidades propostas no seu programa de treinos, talvez essa intensidade a mais ou querer atingi-la rápido demais tenha alguma ligação com as pontadas.





Consuma alimentos leves e ricos em carboidratos (uma boa opção são os géis), em pequenas porções, antes e durante os exercícios. E treine a sua dieta, nas competições você reproduz o que treinou. E, aos poucos, seu corpo vai se acostumando com os alimentos e as quantidades. Experimentar coisa nova na hora da prova pode potencializar essa situação.





Cãibra





Tal como a pontada lateral, a cãibra também pode ser colocada ao lado dos temas sem muita comprovação científica. Provavelmente alguma alteração nos níveis desejáveis de sódio ou potássio das células musculares contribua para esse estado muscular onde a única saída é parar. E é por isso que a cãibra aparece, é o seu corpo avisando que, naquele momento, ele apertou o botão de emergência e você não tem mais controle sobre isso. Geralmente é associada a alguma situação de despreparo orgânico para um determinado treino ou prova ou a um excesso de esforço. Seguem algumas medidas para tentar evitá-las:





Algumas cãibras dão sinais de que vão aparecer, é a sua chance de diminuir antes do problema realmente aparecer. Outras aparecem de uma hora para a outra.





Procurar manter o nível dos eletrólitos (sódio e potássio) por meio de bebidas esportivas durante as corridas mais exigentes.





Fazer um aquecimento específico para a velocidade que for correr. Se for fazer séries de velocidade, por exemplo, use os minutos finais desse aquecimento para acelerar um pouco e preparar as fibras musculares para esse esforço maior que virá.





Globo Esporte