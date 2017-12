São Paulo estuda a contratação de Gabigol

(Foto: Divulgação / Twitter)









São Paulo estuda a possibilidade de contratar o atacante Gabriel, pouco aproveitado no Benfica, de Portugal. O ótimo desempenho do jogador sob o comando de Dorival Júnior no Santos é o maior estímulo para que a diretoria procure alternativas de negociação.





Não é simples. Gabigol teve seus direitos federativos comprados pela Internazionale logo depois da Olimpíada de 2016. Não emplacou na Itália e foi emprestado para o Benfica, onde também não teve êxito. Os gols e o futebol envolvente que ele apresentou no Santos ficaram para trás.





Para que haja um novo empréstimo, a Internazionale precisa concordar. Só então, caso receba o sinal positivo, o São Paulo vai preparar uma oferta financeira. É praticamente impossível igualar os salários do atacante, mas, com 15 jogos e dois gols na Europa, ele pode cogitar o retorno para tentar dar novo impulso à carreira, que parecia tão promissora.





Apesar da experiência de ter disputado uma Olimpíada e uma Copa América pela seleção brasileira – estava em alta com Dunga quando o técnico foi demitido, e esteve na primeira lista de Tite –, Gabriel ainda é jovem (21 anos ) e leve, características que empolgam a comissão técnica, que viu, no segundo semestre, dificuldade em montar uma equipe veloz no setor ofensivo.





Nos próximos dias, o São Paulo vai amadurecer a questão e saber se poderá avançar por Gabigol.





