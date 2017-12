Sem vencer há nove jogos, Dortmund demite técnico e já anuncia substituto

Sem vencer há nove partidas e com apenas duas vitórias nos últimos 15 jogos, Peter Bosz não é mais técnico do Borussia Dortmund, que já anunciou seu novo treinador. O austríaco Peter Stöger, demitido do Colônia há uma semana após quatro anos e meios no clube, foi apresentado pelo time aurinegro em entrevista coletiva neste domingo.





- Estou imensamente feliz de poder treinar este time, neste estádio. Você só tem este tipo de oportunidade uma vez na vida - disse Stöger, que não conseguiu nenhuma vitória no Campeonato Alemão nesta temporada.





Ex-técnico do Ajax, Bosz chegou ao Dortmund no início da temporada e até teve bom começo, ficando invicto na Bundesliga até 30 de setembro. Mas, sem vencer desde então, o time deixou a liderança da competição no dia 28 de outubro e vem acumulando resultados ruins. Na Liga dos Campeões, os alemães não conseguiram nenhuma vitória, mas ao menos ficaram com a vaga na Liga Europa. O técnico holandês deixa o comando da equipe após 24 partidas, com oito vitórias, seis empates e 10 derrotas. O time marcou 57 gols, mas sofreu 43.





- Decidimos ontem à noite em uma conversa com Peter Bosz que ele precisava sair imediatamente. Ele estava emotivo, mas encarou calmamente - disse o CEO do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke.





Globo Esporte