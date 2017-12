Sempre ele! Giroud marca no fim e Arsenal arranca empate com Southampton

Tá difícil? Chama o Giroud! Mais uma vez, o atacante francês entrou no segundo tempo e ajudou o Arsenal num momento complicado. Dominado pelo Southampton, que abriu o placar logo aos dois minutos, com Austin, o time de Arsène Wenger teve muita dificuldade para criar jogadas, passou sufoco, mas conseguiu arrancar um empate aos 42 do segundo tempo graças a uma cabeçada de Giroud. O resultado manteve os Gunners em quinto lugar, na zona da Liga Europa.





Com o empate, o Arsenal foi a 29 pontos e recuperou o quinto lugar do Campeonato Inglês, superando o Tottenham, com 28. No entanto, os Gunners perderam a oportunidade de passar o Liverpool, com 29, mas saldo de gols superior (14 a 10), ainda que temporariamente. O Southampton foi aos 18 pontos e está em 10º lugar na competição.





O Southampton surpreendeu o Arsenal logo no início. Aos dois minutos, Tadic deixou Austin na cara do gol e ele mandou de biquinho para abrir o placar. Dois minutos depois, em jogada muito parecida, Cech fez grande defesa para salvar o segundo do atacante. Passado o susto dos primeiros minutos, os Gunners passaram a controlar mais o jogo, mas encontravam dificuldade em infiltrar na zaga do time da casa. Na melhor chance, aos 31, Ramsey chutou no canto, mas parou em boa defesa de Forster.





O Arsenal voltou do intervalo pressionando o Southampton e jogando o time da casa para dentro de sua própria área. No entanto, apesar da superioridade, quem criava as melhores chances eram os Saints, em saídas rápidas de contra-ataque. Romeu acertou o travessão aos 18 minutos, e Bertrand chutou para fora em lance cara a cara com Cech, aos 20. Os Gunners diminuíram o ritmo e, quando a derrota parecia certa, Sánchez jogou a bola para área e Giroud apareceu entre os zagueiros para desviar e decretar o empate na partida.





Globo Esporte