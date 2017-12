Sport vai realizar peneira para selecionar jogadoras para o time feminino de futebol

O ano de 2018 não começou, mas o Sport já entrou em fase de planejamento. Não apenas no masculino, o Leão também está organizando o seu futebol feminino. Sem perder tempo, a comissão técnica anunciou que fará um dia de peneira para escolher jogadoras para fazer parte do time profissional do clube na próxima temporada. A seletiva está marcada para o próximo domingo, a partir das 8h30, no campo auxiliar da Ilha do Retiro. Para participar, as candidatas devem ter nascido a partir de 2002.





As meninas que tiverem interesse devem levar documento original com foto, parecer cardiológico e trajes adequados para jogar. A avaliação será feita pelo atual técnico de futebol feminino do Sport, Jonas Urias. O treinador já fez alguns testes, mas essa é a primeira vez que ele comandará uma peneira. Jonas teve o contrato renovado no Sport e permanece no Leão até o fim de 2018.





A iniciativa alegrou o treinador. Além de iniciar a carreira de meninas que desejam atuar como jogadoras, Jonas acredita que essa seletiva é uma oportunidade de trazer visibilidade ao futebol feminino do Sport. “Além de realizar sonhos de jovens atletas, esse processo é muito importante para que o trabalho do futebol feminino do Sport seja divulgado e também mostrar o projeto profissional que o Clube tem para a modalidade", comentou Jonas.





A assessoria também informou que ainda não tem previsão de apresentação oficial das jogadoras escolhidas, após a seletiva. Lembrando que o Sport está cotado para participar dos campeonatos Pernambucano e Brasileiro Feminino.





Superesportes