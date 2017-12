Técnico Seedorf desembarca em Curitiba para negociar com o Atlético-PR

O técnico Seedorf desembarcou em Curitiba nesta quinta-feira para negociar com o Atlético-PR. O holandês vai conhecer a estrutura do clube e discutir um possível contrato. As informações são do Globo Esporte Paraná. O presidente do Conselho Deliberativo, Mario Celso Petraglia, é quem está à frente nas conversas.





Funcionários do Atlético-PR receberam Seedorf no Aeroporto internacional de São José dos Pinhais e, para despistar a imprensa, não saíram pelo saguão de desembarque. O treinador veio com o seu empresário, Bruno Paiva.





Seedorf, hoje com 41 anos, jogou por clubes como Ajax, Real Madrid, Inter de Milão, Milan e, por último, Botafogo. Após pendurar as chuteiras, ele treinou o Milan (em 2014) e o Shenzhen-CHI (em 2016). Esses trabalhos duraram apenas cinco e seis meses, respectivamente.





Pessoas próximas a Seedorf chegaram a dizer, no início da semana, que o receio de voltar ao Brasil pela dívida do Botafogo - de R$ 3,97 milhões - poderia prejudicar as negociações. O Atlético-PR, porém, confia que o projeto e a estrutura influenciem positivamente na decisão do holandês.





A ideia do clube é fazer com que Seedorf cuide não só do time principal, mas também tenha influência sobre o time sub-23 e as categorias de base. Em 2018, o Atlético-PR disputará estadual (com o sub-23), Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.





O Atlético-PR busca um treinador desde a demissão de Fabiano Soares, na semana passada. Alberto Valentim, ex-Palmeiras, tinha revelado o sonho de treinar o clube. E Claudio Tencati disse ter recebido uma sondagem da diretoria rubro-negra. Não houve proposta por eles.





