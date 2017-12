Ufa! City sofre de novo, mas vira no segundo tempo e iguala recorde de vitórias seguidas

O Manchester City repetiu o drama de quarta-feira, mas emplacou a sua 13ª vitória seguida no Campeonato Inglês ao derrotar o West Ham, por 2 a 1, de virada, neste domingo, em jogo que fechou a 15ª rodada. Depois de um primeiro tempo apático, os donos da casa se recuperaram e conseguiram igualar o recorde de Arsenal e Chelsea graças aos gols de Otamendi, em assistência de Gabriel Jesus, e David Silva – este aos 38 minutos.





Apenas quatro equipes também conseguiram vencer 13 jogos seguidos na história do Campeonato Inglês: Sunderland e Preston, na temporada 1891/92 (você não leu errado), e Arsenal (2001/02) e Chelsea (2016/17), mais recentemente, na Era Premier League (desde 1992). A diferença é que o City o fez em 15 rodadas, tendo só tropeçado uma única vez, no empate com o Everton ainda no segundo jogo. Confira a classificação atualizada





A sequência do City será colocada à prova no próximo domingo, data do clássico contra o Manchester United, no Old Trafford, às 14h30 (de Brasília). A diferença na tabela hoje está em oito pontos, já que os Diabos Vermelhos também venceram na rodada - 3 a 1 no Arsenal, em Londres. Mais um Guardiola x Mourinho a caminho. Imperdível.





O City fez o seu pior primeiro tempo da temporada. Criou poucas chances (só seis chutes) mesmo diante do vice-lanterna. Para piorar, voltou a sofrer com as bolas aéreas. Foi de cabeça o gol de Ogbonna, aos 45 minutos. Gabriel Jesus voltou no lugar de Danilo, e o time de Guardiola melhorou. O brasileiro participou do gol de empate, ao dar a assistência para Otamendi, aos 12. Após muita pressão, David Silva virou aos 38, completando um passe incrível de De Bruyne.





Globo Esporte