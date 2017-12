Vaga de Ian é confirmada, e Brasil será maioria pela 1ª vez na história do Mundial

(Foto: WSL / Heff)









A WSL premiou todo o esforço de Ian Gouveia, semifinalista do Pipe Masters, e oficializou um dos seus dois convites para o pernambucano disputar toda a temporada da elite mundial de 2018. O outro ficou para o americano Kelly Slater, afastado por uma lesão no pé direito, sofrida em julho deste ano, em Jeffreys Bay, na África do Sul. É uma verdadeira invasão verde-amarela nunca antes vista na história do Circuito Mundial iniciada em 1976. Em 2017, a Austrália começou o ano com o maior contingente, 12 surfistas contra nove brasileiros. Agora, serão 11 brasileiros contra oito australianos, seis americanos, quatro havaianos, dois franceses, um sul-africano, um português e um taitiano completando os top-34 do CT 2018.





Do time australiano, cinco não conseguiram manter suas vagas para 2018: Bede Durbidge e Josh Kerr encerram suas carreiras e Jack Freestone, Ethan Ewing e Stuart Kennedy ficaram fora da lista dos 22 melhores de 2017. Apenas Wade Carmichael se classificou pelo Qualifying Series.





O Brasil sofreu três baixas, os paulistas Miguel Pupo, Wiggolly Dantas e o potiguar Jadson André. Os seis que ficaram no time foram os campeões mundiais Gabriel Medina e Adriano de Souza, os também paulistas Filipe Toledo e Caio Ibelli, o potiguar Italo Ferreira, além de Ian Gouveia. E as cinco novidades na nova “seleção brasileira” são o paulista Jessé Mendes, os catarinenses Tomas Hermes, Yago Dora, Willian Cardoso e o cearense Michael Rodrigues, que conquistaram metade das vagas no G-10 do QS.





CLASSIFICADOS PELO WT 2017:





John John Florence (HAV)

Gabriel Medina (BRA)

Julian Wilson (AUS)

Jordy Smith (AFS)

Matt Wilkinson (AUS)

Owen Wright (AUS)

Kolohe Andino (USA)

Adriano de Souza (BRA)

Joel Parkinson (AUS)

Filipe Toledo (BRA)

Sebastian Zietz (HAV)

Mick Fanning (AUS)

Connor O’Leary (AUS)

Frederico Morais (POR)

Jeremy Flores (FRA)

Adrian Buchan (AUS)

Kanoa Igarashi (USA)

Caio Ibelli (BRA)

Michel Bourez (PYF)

Conner Coffin (EUA)

Joan Duru (FRA)

Italo Ferreira (BRA)





CLASSIFICADOS PELO QS:





Griffin Colapinto (EUA)

Jesse Mendes (BRA)

Wade Carmichael (AUS)

Tomas Hermes (BRA)

Yago Dora (BRA)

Willian Cardoso (BRA)

Keanu Asing (HAV)

Ezekiel Lau (HAV)

Michael Rodrigues (BRA)

Patrick Gudauskas (EUA)





CONVIDADOS: Kelly Slater (EUA) and Ian Gouveia (BRA)





SUBSTITUTOS PELO CT:





Michael February (AFS)

Bede Durbidge (AUS)

Miguel Pupo (BRA)

Wiggolly Dantas (BRA)





Globo Esporte