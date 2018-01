Agüero salva no fim, e City vence Bristol em jogo de ida da semi da Copa da Liga

O Manchester City mostrou que será persistente em sua missão de conquistar todos os seus quatro torneios da temporada. Recheado de reservas, a equipe de Guardiola venceu por 2 a 1, de virada, o modesto Bristol City, da Segunda Divisão, e tem vantagem no duelo da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Agüero, que entrou no jogo apenas aos 25 minutos da segunda etapa, fez o gol da virada, nos acréscimos. O jogo de volta será no dia 23 deste mês.





Em sua caminhada na Copa da Liga Inglesa, o Bristol eliminou quatro equipes da Premier League: Watford, Stoke, Crystal Palace e o poderoso Mancheseter United. Nesta terça, mostrou por que teve tal surpreendente desempenho. Por mais que não tivesse a posse de bola, atuasse mais recuado, não se intimidava. Enquanto Fielding salvava atrás, Paterson e Bryan assustavam os citizens na frente. E assim abriu o placar. Aos 42 da primeira etapa, Reid foi derrubado por Stones na área, e o juiz marcou pênalti. O próprio Reid cobrou e converteu: 1 a 0.





Na segunda etapa, De Bruyne ditou o ritmo do City. Com boas infiltrações e jogadas com Sterling pela direita, os donos da casa conseguiram o empate. Aos nove minutos, o belga recebeu de Bravo, arrancou, acionou Sterling, que devolveu ao meia para marcar: 1 a 1. Bem organizado, o Bristol se segurou até o fim. Até os 48 minutos. Foi quando Agüero, que havia entrado no decorrer do segundo tempo, aproveitou cruzamento de Bernardo Silva da direita e testou para as redes: 2 a 1 para o Manchester City.





Na Copa da Liga Inglesa, a semifinal é a única fase com jogos de ida e volta. E com mais uma regra curiosa: o gol fora de casa vale apenas para uma possível prorrogação. O duelo de volta entre Manchester City e Bristol será no dia 23 deste mês, em Bristol. Com a vitória desta terça, os citizens têm vantagem do empate. Uma vitória do Bristol leva a decisão à prorrogação. O Manchester volta a campo neste domingo, contra o Liverpool, em Anfield, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.





Pela oitava vez na temporada, o Manchester City saiu atrás no placar. Pela sexta vez, conseguiu a virada. Nas outras duas vezes, empatou com o Everton, pelo Campeonato Inglês, e perdeu para o Shakhtar, na Liga dos Campeões, quando estava com o time reserva. O time de Guardiola chegou à 28ª vitória em 33 jogos na temporada. Foram ainda quatro derrotas e apenas um empate. Os citizens lideram o Campeonato Inglês com 62 pontos, 15 à frente do rival Manchester United, segundo colocado.





Globo Esporte