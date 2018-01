Alison e Bruno Schmidt param campeões mundiais e vencem etapa em Fortaleza

Os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt estão de volta. Mas, apesar da vitória por 2 sets a 0, o jogo entre a dupla e os campeões mundiais de 2017, André Stein e Evandro, foi bastante acirrado. Os dois tempos foram disputados, com placar apertado, e a equipe teve que lutar pela vitória ponto a ponto, na arena montada na Praia de Iracema, em Fortaleza, neste sábado (27).





O retorno de Alison Mamute foi marcado por ótimos bloqueios, forte ataque e bolas bem colocadas. O desempenho de André e Evandro também não deixou a desejar. Os líderes do ranking geral da temporada com 1040 pontos, buscaram a vitória até os últimos segundos. Os pequenos erros pesaram.





Durante a maior parte do dois sets, a dupla André/Evandro esteve à frente no placar. No primeiro período, Bruno e Alison conseguiram abrir uma boa vantagem nos últimos minutos, e conquistaram o set com 21 pontos a 18. Durante o segundo set, a dupla campeã não conseguiu abrir muito em cima de André e Evandro. Com bolas no fundo da quadra e melhora no bloqueio a equipe quase levou o set em dois momentos. Mas com uma boa recuperação, Bruno e Alison fecharam em 24 a 22, conquistando o título de campeões da quarta etapa do Circuito.





No final a dupla agradeceu o apoio da torcida e garantiu que retornou às areias para ficar de vez.





- Só tenho a agradecer a vocês. Pessoal de Fortaleza, obrigada. Acabei de voltar por conta de uns probleminhas, mas estou de volta, começando 2018 com vitória! Senti saudades de vivenciar isso de novo. É muito bom fazer o que amo - finalizou Bruno, emocionado.





- É muito bom completar 32 anos de idade, chegar realmente na casa dos 30 e ganhando um título. Voltar depois de quase três meses de uma parada forçada. Eu estava com saudades do circuito, de tudo que isso representa - afirmou Alison.





Globo Esporte