Após falha em jogo importante do Carioca, goleiro Andrey é demitido do Macaé

Andrey "Petr Cech" não é mais goleiro do Macaé. O arqueiro de 34 anos foi desligado da equipe após a falha na saída de bola que custou a derrota do Alvianil Praiano por 2 a 1 para a Portuguesa, no último domingo (veja o lance no vídeo abaixo a partir de 1min e 20s). A informação foi confirmada pelo gerente de futebol do clube, Guilherme Kroll, na noite desta segunda-feira.





De acordo com o dirigente, o jogador aceitou a rescisão amigável depois do jogo por achar que o clima ficou "insustentável" no clube.





Com a derrota, o Macaé, que chegou a liderar o Grupo C do Carioca, viu a chance de classificação mais distante na Taça Guanabara. Se tivesse vencido, o time teria assumido a segunda colocação da chave.





A carreira





Com passagens por Grêmio, Figueirense e Cruzeiro, Andrey foi campeão Mundial sub-20 com a Seleção Brasileira em 2003 como reserva nos Emirados Árabes Unidos, ao lado de nomes como Jefferson, Daniel Alves, Fernandinho e Nilmar.





O goleiro ficou conhecido como o “Petr Cech de Natal” por ter utilizado um protetor na cabeça igual ao utilizado há anos pelo ex-goleiro do Chelsea e atualmente no Arsenal.





Globo Esporte