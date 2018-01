Após negociar com Vasco, Grêmio acerta saída de Henrique Almeida para clube turco

Ausência no jogo-treino da manhã deste domingo, o centroavante Henrique Almeida já tem um novo rumo para a carreira. O Grêmio acertou o empréstimo do jogador com o Giresuspor, da segunda divisão da Turquia, após a negociação com o Vasco não avançar e acabar descartada. O jogador, inclusive, já está no país, mas ainda faltam algumas assinaturas para o negócio ser oficialmente fechado.





O empréstimo do centroavante irá até junho, quando encerra-se a temporada europeia. O Giresuspor é o quarto colocado da segunda divisão e virou destino por conta da situação com o Vasco ficar emperrada. Recentemente, o Grêmio também negociou o zagueiro Wallace Reis com o Goztepe, também do país.





Henrique Almeida não estava nos planos do Grêmio para o ano. Apresentou-se com o elenco que disputou o Mundial, no última dia 28, e fez a pré-temporada com os companheiros normalmente. No entanto, não esteve nem entre os reservas no jogo-treino deste sábado. Até porque o Tricolor já tem a negociação feita com o clube.





O centroavante foi contratado pelo Grêmio no início de 2016, após se destacar no Coritiba e ser alvo do Inter - chegou até a ir ao Beira-Rio para assistir a uma partida do Inter. O Tricolor conseguiu sua compra e tem vínculo com o atleta até o fim de 2019. Henrique Almeida também se envolveu em polêmica com a torcida ao fazer gesto obsceno para um torcedor. Mesmo que tenha pedido de desculpas, virou persona non grata entre os gremistas.





Globo Esporte