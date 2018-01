Após reunião com o Sport, Rithely tem saída para o Inter encaminhada

(Foto: Marlon Costa/ Pernambuco Press)









Esperado pela diretoria do Sport, Rithely finalmente chegou ao Recife. Mas não para treinar, e sim para uma reunião com a diretoria rubro-negra. O volante desembarcou no Recife na noite da última quinta-feira e teve um encontro com a cúpula leonina. O saldo da conversa deixou o jogador e seu staff animados e confiantes de que uma transferência para o Internacional pode ser confirmada nos próximos dias. Ausente desde a reapresentação do elenco para a temporada, dia 3 de janeiro, o atleta apresentou um atestado médico, por conta de uma vasectomia, e seguirá sem treinar nesta sexta-feira.





Rithely, que estava passando férias em Goiás, chegou ao Recife acompanhado de um dos seus empresários, Roberto Faustim. A reunião entre o Sport e o jogador começou ainda por volta das 19h da última quinta-feira. E se alongou bastante, só terminando por volta das 22h30. De acordo com informações obtidas pelo GloboEsporte.com, o volante tentou convencer a diretoria de que precisa de novos ares e que não há mais clima para continuar Leão. O clube, por sua vez, quer ter ressarcimento, porque entende que fez um investimento alto para ter o atleta. Mas está disposto a fazer negócio.





O Sport, por sua vez, fez uma contraproposta de venda do atleta para o Internacional, que será encaminhada ao clube gaúcho ainda nesta sexta-feira. Nos bastidores, Rithely está otimista e acredita que o Colorado vai aceitar as condições dadas pelo Leão. O contrato dele com o rubro-negro vai até 2022.





A relação entre os colorados e a diretoria do Sport é muito boa, tanto é que os gaúchos emprestaram três jogadores ao Leão na temporada passada - Neris, Marquinhos e Anselmo. O último foi reemprestado pelo Inter aos pernambucanos, que também contam com o zagueiro Léo Ortiz.





Globo Esporte