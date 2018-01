Após tentativa frustrada do Flamengo, Besiktas anuncia a chegada de Vágner Love

Depois de alguns dias de negociação, o Besiktas anunciou nessa segunda-feira (29) a contratação do atacante brasileiro Vágner Love. O clube turco divulgou a chegada do jogador de 33 anos por meio das redes sociais. O vínculo com a equipe vai até o fim da temporada 2019/20.





No anúncio, uma brincadeira com o apelido do atleta: um vídeo com diversos títulos de filmes envolvendo amor e a frase: "Eles dizem que o amor existe apenas nos filmes". Confira abaixo:





O negócio entre Vágner Love e Besiktas enfrentou problemas em seu andamento e contou com a possibilidade de uma reviravolta. Em suas redes sociais, o jogador acusou o presidente do seu ex-clube, o Alanyaspor, de dar calote em dois meses de salários.





Na ocasião, Love pediu para que o presidente cumprisse sua palavra ou, caso contrário, daria a possibilidade de acordo como encerrada. Evandro Ferreira, empresário do atacante, disse que o presidente do Alanyaspor estava "extorquindo o Vagner".





Antes de começar as negociações com o novo clube, Vágner Love chegou a estar na mira do Flamengo para um possível retorno. No entanto, as negativas do Alanyaspor e a seguinte investida do Besiktas fizeram o time carioca desistir.





Em entrevista ao Globoesporte.com, o empresário de Love disse que a vontade do atacante era mesmo de atuar pelo Besiktas. A equipe está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, e a possibilidade de voltar a disputar a competição influenciou na decisão. O brasileiro poderá ser inscrito normalmente.





No Besiktas, Vágner Love terá a companhia de três brasileiros: o lateral-esquerdo Adriano, o meia Anderson Talisca e o zagueiro naturalizado português Pepe. Pelo ex-clube, o atacante foi o artilheiro do último campeonato turco com 23 gols. Na atual temporada, tem 14 jogos e balançou as redes 10 vezes.





Globo Esporte