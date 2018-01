"Arrependido até hoje", Gilberto abre coração ao Corinthians: "Se for, vou ser mais um louco no bando"

Gilberto diz se arrepender até hoje pela decisão tomada em 2011, quando, no Santa Cruz, escolheu o Internacional em detrimento ao Corinthians.





Sete anos depois, ele recebeu uma proposta de dois anos de contrato e negocia uma transferência para o Timão. O desejo agora é corrigir o que ele considera um erro.





– Das decisões que tomei no futebol, a do Corinthians foi a que mais me arrependi até hoje de não ter ido. Caso concretize, vou ficar muito feliz. Vai ser um recomeço, porque esse ano foi bom, mas quero que 2018 seja melhor do que foi 2017 – disse Gilberto, em contato com o GloboEsporte.com por telefone.





Na época, o Santa Cruz aceitou negociá-lo com o Corinthians, mas, quando tudo estava acertado entre as partes, preferiu vender 70% dos direitos econômicos do atacante para o Internacional. Gilberto diz que não tem "culpa" por isso e sente que acabou se tornando alvo. Diante da forte rejeição de corintianos nas redes sociais, ele afirma que tentará conquistá-los (caso seja contratado). Mandou até uma mensagem para os torcedores:





– Tenho visto, sim (as mensagens contrárias ao acerto com o Corinthians), e peço para os corintianos que não acreditam em mim agora: eu espero... espero não. Eu vou dar a volta por cima e vou conquistar todos. Vou dar a volta por cima do meu jeito, fazendo gols e trazendo felicidade. Se eu for para o Corinthians, com certeza vou ser mais um louco do bando – afirmou Gilberto.





