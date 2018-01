Bandeira diz que planejamento não muda e explica saída de Rueda: “Não fomos enganados”

(Foto: Marcelo Baltar)









A apresentação foi de Paulo César Carpegiani, mas Reinaldo Rueda ainda é tema no Flamengo. O treinador comunicou nesta segunda que aceitou proposta da Federação Chilena e está de saída.





Nesta terça-feira, os dirigentes do Flamengo pediram a palavra para falar pela primeira vez sobre o caso nos microfones. Bandeira negou que o clube tenha se sentido ludibriado pelo novo treinador do Chile.





- Nunca fomos enganados. Não temos nada contra o Rueda. Ele recebeu uma proposta, o Flamengo ficou sabendo e, obviamente, se preparou para um desfecho. O planejamento não sofreu nenhuma alteração - afirmou Bandeira.





Rodrigo Caetano complementou e revelou que Rueda sempre deu a entender que ficaria.





- Iniciamos o planejamento com o Rueda no dia seguinte da final da Sul-Americana. Foram três, quatro dias de reuniões. Depois, nosso contato com o Rueda era quase diário. Nós cobrávamos que ele se posicionasse. Ele sempre disse que teve consultas, mas queria permanecer.





Até mesmo o novo treinador do Flamengo, Paulo César Carpegiani, falou sobre a saída de seu antecessor. Ele ressaltou que o clube estava de mãos atadas.





- Tudo teve seu momento. Havia uma situação de que o Flamengo deveria tomar a iniciativa. Eu nem deveria estar falando sobre isso. Mas o Flamengo tinha um contrato (com Rueda) em vigor. Não dependia do Flamengo. O convite foi feito ao treinador. O Flamengo não tinha nada a fazer. Haveria multa contratual – disse Carpegiani.





Globo Esporte