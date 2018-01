Barcelona divulga comunicado para negar enfaticamente acordo com Griezmann

O Barcelona divulgou um comunicado para negar enfaticamente qualquer acordo com Griezmann para contratá-lo. A atitude aconteceu após os principais jornais esportivos da cidade - "Mundo Deportivo" e "Sport" - noticiarem em suas manchetes neste sábado um acerto entre jogador e clube, que já teria até mesmo reservado a camisa 7 ao francês. A resposta do Barça foi bem clara.





- O FC Barcelona nega enfaticamente as informações publicadas ao longo das últimas horas em diversos meios de comunicação sobre o jogador do Atlético de Madrid Antoine Griezmann e um suposto acordo com o nosso clube. O FC Barcelona expressa seu desconforto diante desses fatos e reitera seu pleno respeito pela instituição do Atlético de Madrid.





Atualmente, a camisa 7 que era de Arda Turan é a única sem dono no elenco catalão, mas estaria separada para a possibilidade de o Barça conseguir a contratação do atacante francês do Atlético de Madrid no meio do ano. Com isso, Philippe Coutinho, contratação já fechada por parte do Barça, precisaria esperar Mascherano deixar o clube para herdar a 14.





Globo Esporte