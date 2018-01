Bellucci está fora do qualifying do Aberto da Austrália

Ainda não será desta vez que Thomaz Bellucci vai retornar às quadras. Sem atuar desde o US Open, em agosto, o brasileiro tenta se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles e desistiu de sua participação no Aberto da Austrália, onde disputaria o qualifying. A informação foi confirmada pela assessoria do jogador. O paulista tinha previsto uma gira pela Oceania, onde disputaria outros torneios em quadra rápida, mas sua volta segue indefinida.





Assim, Bellucci deve seguir apenas em treinamento e se preparar para a gira sul-americana, que acontece em fevereiro, reunindo torneios como o ATP de Buenos Aires, o Rio Open e o Brasil Open. A preocupação seria em termos de ranking, uma vez que ele pode precisar disputar a fase qualifying ou receber convite para participar destas competições.





Na chave masculina do Aberto da Austrália, o Brasil terá apenas três representantes: Rogério Dutra Silva, atual número 101 do mundo, entra direto na competição, enquanto Thiago Monteiro (124º) e João "Feijão" Souza (246º) disputam a fase de qualifying.





Globo Esporte