Bordeaux renova contrato de Pablo, alvo do Flamengo, por mais dois anos

Um dos alvos do Flamengo para a atual temporada, o zagueiro Pablo está de contrato novo na França. O Bordeaux anunciou, na manhã desta segunda-feira, a renovação do vínculo do zagueiro de 26 anos (que terminava em 2019) até junho de 2021.





Campeão brasileiro com o Corinthians no ano passado, Pablo disputou sua primeira partida no sábado desde que retornou. Ele foi titular e atuou durante os 90 minutos da importante vitória do Bordeaux por 1 a 0 sobre o Nantes fora de casa. A equipe briga para se distanciar da zona de rebaixamento no Campeonato Francês.





Pablo ainda está nos planos do Flamengo, mas a negociação é considerada complicada pela diretoria rubro-negra. A intenção inicial era comprá-lo, diferente do que aconteceu no Corinthians, por onde passou por empréstimo.





Globo Esporte