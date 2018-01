Bota-SP leva susto no 2º tempo, mas bate Sergipe na estreia da Copa SP

(Foto: Rogério Moroti / Agência Botafogo)









O Botafogo venceu o Sergipe na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quarta-feira, por 2 a 1.





Com apoio do torcedor tricolor, que não acompanhava a primeira fase da competição no estádio Santa Cruz há sete anos, a equipe comandada pelo técnico Sérgio Corrêa abriu 2 a 0 no primeiro tempo com certa facilidade.





Aos 10 minutos, Marco Antônio foi lançado na ponta direita, invadiu a área e bateu cruzado. O goleiro sergipano Sandro, posicionado para cortar o cruzamento, não conseguiu chegar na bola, chutada em direção ao gol.





À frente no placar, o Botafogo manteve a posse de bola no campo de ataque, pressionou e chegou ao segundo gol com Micael.





Após um chutão da zaga tricolor e um leve desvio de cabeça no meio campo, o camisa 9 passou pelo seu marcador, entrou na área e bateu rente à trave. Sandro, desta vez, não abriu para cortar o cruzamento, mas não foi capaz de evitar o segundo gol do Pantera.





Em desvantagem, o Sergipe passou a atacar mais. Chegou nas bolas paradas e levou perigo na cobrança de falta de Obina. O camisa 11 mandou no travessão. No rebote, o jogador do Sergipe cabeceou por cima do gol de Peterson.





Na segunda etapa, o Gipão foi melhor. Teve mais posse de bola e diminuiu o placar numa bela cobrança de falta, batida pelo camisa 17 Arnold, na gaveta, no canto superior direito do goleiro Peterson.





Apesar do susto e dos erros na saída de bola, o Botafogo suportou a pressão sergipana e conquistou os primeiros três pontos da chave.





As duas equipes voltam a campo no próximo sábado. O Bota enfrenta o Cruzeiro-DF às 19h, e o Sergipe, na sequência, às 21h, encara o São Paulo.





Globo Esporte