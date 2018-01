Botafogo bate o Macaé, vence a primeira em 2018 e vai à zona de classificação da Taça GB

Sob pressão, o Botafogo funcionou. E em sua terceira partida na temporada, teve sua melhor atuação até agora e venceu pela primeira vez em 2018: 2 a 1 sobre o Macaé, na noite desta quinta-feira, dentro do Moacyrzão. Enfim, uma partida que, embora longe de perfeita, foi capaz de agradar a torcida. Arnaldo fez seu primeiro gol, Brenner marcou mais um, Pimpão e Valencia atacaram de garçons, Jefferson virou um paredão, Renatinho estreou bem... E o Alvinegro está muito vivo na Taça Guanabara!





Com a vitória, o Botafogo pulou para o segundo lugar do Grupo C, com cinco pontos, ultrapassando o próprio Macaé, com quatro e agora em terceiro, e entrando na zona de classificação para a semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca. Coulou também no líder Boavista, que tem seis pontos, restando duas rodadas para o fim.





O Botafogo pela primeira vez deu mostras de que está começando a assimilar o sistma de propor o jogo. Contra um retrancado Macaé, armado para contra-ataques, conseguiu infiltrações com triangulações e lançamentos em velocidade. Foi assim que Valencia achou Arnaldo, e ele achou a rede com um toquinho na saída de Andrey. Pipico chegou a empatar o jogo, aproveitando falha do estreante Kanu, de 20 anos, mas o Alvinegro nem deixou os anfitriões comemorarem. Com assistência precisa de Pimpão, Brenner deu números finais ao placar, contando com Jefferson em dia inspirado para milagres.





O dia foi também de "estreia" para Jefferson em 2018. Após falhar feio contra a Portuguesa-RJ, o ídolo alvinegro estava inspirado no Moacyrzão. Fez grandes defesas, com direito à milagre em cabeçada à queima-roupa de Admilton. Pegou quase tudo, só não pôde fazer nada na cabeçada de Pipico. Mesmo com Gatito voltando a ficar à disposição na próxima rodada, o atual titular mostrou que não vai ser fácil tirá-lo.





Pipico marcou o único gol do Macaé no jogo. Não conseguiu ajudar sua equipe, mas disparou na briga pela artilharia do Carioca, agora com cinco gols. Lembrando que o Macaé, que estava na fase preliminar, já disputou oito partidas no estadual.





Na próxima rodada, o Botafogo terá um confronto direto pela liderança do Grupo C contra o Boavista, neste domingo, às 17h (de Brasília), no Nilton Santos. No mesmo dia, só que meia hora antes, o Macaé receberá a Portuguesa no Moacyrzão.





Globo Esporte