Botafogo-SP, LC Eventos e PM: envolvidos explicam problemas no Santa Cruz

(Foto: Cleber Akamine)









Muitos torcedores que assistiram à vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, têm reclamações a fazer. A insatisfação, não só nas redes sociais, mas durante e depois da partida, foi geral.





Antes mesmo da bola rolar, torcedores do Palmeiras reclamavam das filas e da demora para entrar no estádio. Dentro do Santa Cruz, botafoguenses e palmeirenses criticaram o serviço dos bares. A falta de bebidas, principalmente água, foi o campeão de reclamação. O preço abusivo também gerou revolta. Um copo de água de 200ml, por exemplo, custava R$ 5.





Sobre a demora na entrada ao estádio:





Gerson Engracia Garcia, presidente do Botafogo: "O Botafogo atende todas as exigências, tem todos os laudos que permite utilizar o estádio com a capacidade de 29.400 torcedores. O que o Botafogo precisa fazer a longo prazo é aumentar o número de entradas. O torcedor sempre deixa para última hora, então, afunila mesmo. Está nas nossas propostas de investimentos aumentar o número de entradas. Não é catraca. Precisa ser feito um estudo para que consiga aumentar o número de entradas no clube. O portão tem uma dimensão que atende as exigências. Ali cabe o número x de catracas. É a quantidade de pessoas que passa por ali. A polícia faz a revista".





Polícia Militar (por meio de nota): "A Polícia Militar adotou todas as providências preventivas para a partida entre Botafogo x Palmeiras. Para tanto os portões foram abertos com 02 (duas) horas de antecedência. Ocorre que muitos torcedores deixaram para adentrar ao Estádio próximo ao início do jogo e como a torcida do Palmeiras era maior que a do Botafogo isso ocasionou formação de filas. Informamos ainda que todo torcedor teve acesso ao Estádio onde pode assistir à partida, com total segurança".





Sobre a falta de produtos nos bares e os preços abusivos:





Botafogo: "Desde o jogo contra o Ypiranga-RS, optamos por terceirizar os bares. Terceirizamos os bares para uma empresa chamada LC Eventos, que culminou, ontem, com o mal atendimento aos torcedores. O Botafogo não concorda e vai cobrá-los sobre esse atendimento. Faremos uma reunião na quarta-feira para que melhore. Lamentamos e pedimos desculpa aos torcedores, até pelo calor. Foi pago um valor para eles administrarem os bares até 2018. Cedemos as instalações. Produtos, gelo, preço, tudo é determinado por eles. Houve reclamação por parte dos torcedores sobre o preço que foi cobrado, principalmente no copo de água. Além de ter faltado, custou R$ 5. Isso é muito ruim para nós. As pessoas não querem saber quem é o responsável. É o nome do Botafogo. Vamos exigir do nosso parceiro que atenda dentro do estabelecido em contrato. Nosso departamento jurídico vai analisar o contrato".





LC Eventos (por meio de nota): "(A LC Eventos) dimensionou a compra de aproximadamente 18 mil copos de água para o público no Estádio Santa Cruz. O número calculado é 50% superior à média do consumido nos jogos de 2017 no estádio. Mas, devido ao forte calor desse domingo, o consumo foi intenso e o produto terminou antes do previsto. Novo abastecimento foi solicitado, porém teve a logística de entrega comprometida devido ao controle de acesso no entorno do Estádio Santa Cruz. Até esse abastecimento ser normalizado, foi autorizado ao público a troca das fichas de água por refrigerante. A empresa detentora dos direitos de comercialização nos bares do estádio se compromete a alterar a sua estratégia de abastecimento, sanando por completo o problema ocorrido".





Globo Esporte