Bruno Soares vence nas duplas mistas e avança para 2ª fase do Aberto da Austrália

Após ser eliminado das duplas masculinas, Bruno Soares venceu na estreia das duplas mistas no Aberto da Austrália. A dupla formada pelo brasileiro e pela russa Ekaterina Makarova venceu a chinesa Yifan Xu e o neozelandês Marcus Daniell, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 7/5 e 10/2, em 1h17 de jogo.





A classificação para a segunda fase da competição começou com um primeiro set tranquilo, com a dupla formada pelo brasileiro controlando o jogo desde os primeiros momentos. No segundo set, Yifan Xu e Marcus Daniell começaram a equilibrar e na reta final conseguiram quebrar o serviço de Soares e Makarova, levando para o tie-break. No desempate, prevaleceu a superioridade técnica da dupla Soares e Makarova, que finalizou o jogo com 10-2.





Bia Maia é eliminada nas duplas





Bia Maia está fora do Aberto da Austrália nas duplas. Jogando com a romena Sorana Cirstea, a brasileira foi eliminada pela dupla formada pelas tchecas Lucie Safarova e Barbora Strycova, por dois sets a 1, com parciais de 2/6, 6/0 e 6/4.





Parecia que a dupla da brasileira iria facilmente se classificar para as oitavas de final do Aberto da Austrália. De forma confiante e não dando chances às adversárias, fechou raspando o primeiro set. Mas o segundo set foi um verdadeiro passeio das tchecas que não perderam um game sequer. Isso acabou refletindo no set decisivo, que apesar de mais equilibrado, pesou mais para a dupla da brasileira que foi eliminada da competição.





Globo Esporte