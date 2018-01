Cavs anunciam estreia de Isaiah Thomas para jogo contra os Blazers nesta terça

Após meses em recuperação de uma lesão no quadril, Isaiah Thomas finalmente deve estrear pelo Cleveland Cavaliers nesta terça-feira. O Twitter da franquia anunciou que o armador ficará à disposição para a partida contra o Portland Trail Blazers, em Cleveland, a partir das 22h (horário de Brasília). Isaiah começará o confronto no banco de reservas e terá restrição de minutos em quadra.





Destaque do Boston Celtics até a última temporada, Isaiah foi trocado por Kyrie Irving com o Cleveland Cavaliers. Logo depois do acerto, o técnico da franquia de Ohio, Tyronn Lue, revelou que o armador perderia o início da temporada 2017/2018 da NBA, evitando dar detalhes publicamente sobre as condições físicas do atleta.





O processo de inserção de Isaiah à equipe não contará com um confronto do armador com sua antiga equipe, adversária dos Cavs no dia 3 de janeiro, quarta-feira. Ele só deverá enfrentar os Celtics no duelo do dia 11 de fevereiro, em Boston.





O Cleveland Cavaliers atualmente ocupa a terceira colocação da Conferência Leste, com 24 vitórias e 12 derrotas, acumulando 66,7% de aproveitamento. A classificação é liderada pelo Boston Celtics, com 30 vitórias e 10 derrotas, índice que reflete 75% de eficiência.





