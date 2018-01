CBV divulga tabela da primeira rodada da Superliga B

A Superliga B já tem data para começar: 20 de janeiro. É quanto o primeiro saque na competição masculina acontece. Cinco dias depois será a vez do feminino dar início ao campeonato. As datas da primeira rodada foram divulgadas nesta segunda-feira, pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Campeão e vice de cada competição sobem para a elite.





No masculino, Botafogo, Montecristo (GO), APAN (SC), UPIS (DF), Uberlândia (MG), Ribeirão (SP), Itapetininga (SP) e Super Vôlei Santo André (SP) jogam entre si em turno único. Os oito avançam para as quartas de final, que será disputada em melhor de três jogos, assim como as semifinais. A grande decisão está prevista para o dia 14 de abril.





Entre as mulheres, ADC (SP), Curitiba (PR), Lavras Vôlei (MG), São José dos Pinhais (SP), CEFA (RS) e Londrina (PR) também se enfrentam em um turno. Os dois melhores avançam direto para as semifinais. Os demais jogam um playoff em dois jogos com desempate no Golden Set. A final, em jogo único, está marcada para o dia 7 de abril.





Primeira rodada Superliga B masculina

20/01





UPIS x Ribeirão Preto, em Brasília, às 17h;

Botafogo x Santo André, no Rio de Janeiro, às 18h;

Montecristo x Uberlândia, em Goiânia, às 18h30;

Apan x Itapetininga, em Blumenau, às 19h30.

Primeira rodada Superliga B feminina

25/01





Lavras x CEFA, em Lavras, às 19h30.

27.01





São José dos Pinhais x ADC, em São José dos Pinhais, às 18h;

Curitiba x Londrina, em Curitiba, às 19h30.





Globo Esporte