City confirma lesão no ligamento do joelho de Jesus, que diz: "Não é muito séria"

O Manchester City divulgou, na noite desta segunda-feira, que o atacante Gabriel Jesus sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O clube inglês declarou que fará exames mais específicos nos próximos dias para saber o nível da lesão e ter uma previsão de retorno aos gramados. Pouco depois, o próprio atleta se manifestou e disse que não precisará passar por cirurgia.





– Hoje fiz um exame no joelho esquerdo que diagnosticou uma pequena lesão no ligamento colateral medial! Graças a Deus não é uma lesão muito séria e não preciso passar por nenhum procedimento cirúrgico. Volto o mais rápido possivel! Obrigado por todas as mensagens de apoio e pensamento positivo! Feliz ano novo! 2018 promete!!! – postou o atacante.





O jogador se lesionou no primeiro tempo do empate por 0 a 0 com o Crystal Palace e precisou ser substituído aos 21 minutos. Após a partida, o técnico Pep Guardiola afirmou que o atacante ficaria fora "por um ou dois meses".





Recentemente, três jogadores no futebol brasileiro sofreram problema semelhante ao de Jesus. Willian Farias, do Vitória, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito em julho e precisou ser submetido a uma cirurgia. O volante voltou aos gramados quatro meses depois, em novembro.





O Flamengo teve dois jogadores com a mesma lesão. No início de abril, o meia Diego se lesionou na partida contra o Atlético-PR, passou por atroscopia, e voltou aos gramados no início de junho. O zagueiro Réver demorou menos tempo. Em cerca de um mês, o defensor, que não foi submetido a cirurgia, se recuperou da lesão no joelho esquerdo.





Se voltar a jogar em março, Gabriel Jesus estaria à disposição para os próximos compromissos da Seleção, os amistosos contra Rússia e Alemanha nos dias 22 e 27 de março. Pelo Manchester City, poderia retornar para o segundo jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Basel, marcado para o dia 7 de março na Inglaterra.





