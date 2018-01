Com dois belos gols, United bate Everton fora e volta a vencer após três rodadas

Nada melhor do que começar o ano aliviado. Após três empates seguidos, o Manchester United voltou a jogar bem e retornou ao caminho das vitórias. Nesta segunda, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, os Red Devils venceram o Everton por 2 a 0 em Goodison Park e recuperaram a segunda posição momentaneamente. Desfalcada de Lukaku e Ibrahimovic, que se recuperam de lesão, a equipe de José Mourinho viu Pogba, Martial e Lingard brilharem para garantirem o triunfo.





O Everton até tentou assustar nos minutos iniciais. Pressionou na bola parada com Rooney, mas por pouco tempo. O United, aos poucos, conseguiu dominar o jogo. Com chutes de Pogba e Lingard, os Red Devils encerraram a primeira etapa mais incisivos. E assim começaram o segundo tempo. Se mantiveram no campo de ataque, com mais movimentação, e assim construíram a vitória. Mata quase abriu o placar duas vezes em dois chutes de fora: um parou em Pickford, e o outro foi na trave.





Aos 11, o Manchester balançou as redes. Pogba acionou Martial na meia-lua, o atacante dominou e chutou colocado, no ângulo de Pickford. O Everton até reagiu com duas alterações de Sam Allardyce, criou boa chance em cabeçada de Niasse, mas foi só. Sob a batuta de Pogba, o United confirmou o triunfo aos 35 minutos. Com mais um passe dele, Lingard recebeu pela esquerda e acertou belo chute: 2 a 0.





O Manchester United chegou aos 47 pontos e voltou à segunda posição do Campeonato Inglês. O Chelsea, com 45, é o terceiro, mas joga com o Arsenal nesta quarta-feira e pode ultrapassar os Red Devils. O Everton é o nono, com 27 pontos. Na próxima rodada, a equipe de José Mourinho recebe o Stoke City em Old Trafford, apenas no dia 15. Antes, pega o Derby County, nesta sexta, pela Copa da Inglaterra. O Everton encara o Tottenham fora de casa no dia 13. Nesta sexta, faz clássico com o Liverpool pela Copa da Inglaterra. Confira a tabela completa do Campeonato Inglês!





Em seu segundo jogo contra a ex-equipe, Wayne Rooney novamente passou em branco. Artilheiro do Everton na atual edição do Campeonato Inglês, com 10 gols, o camisa 10 fez um bom primeiro tempo. Se movimentou, tentou finalizações, levou perigo nas finalizações. Mas caiu de rendimento na segunda etapa e foi substituído aos 17 minutos. Com 253 gols, Rooney é o maior artilheiro da história do United, onde ficou de 2004 até o meio deste ano. No primeiro turno, ele esteve em campo pelo Everton no primeiro reencontro com o ex-clube, mas viu sua equipe perder por 4 a 0 para o Manchester.





O Manchester United voltou a convencer porque Pogba voltou a ser protagonista. O francês foi o melhor em campo na vitória desta segunda. Fez as duas assistências da partida e chegou a sete no Campeonato Inglês. Se movimentou, deu passes decisivos, finalizou e mostrou que faz a diferença para a equipe de José Mourinho.





