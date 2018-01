Com dois de Batshuayi, Chelsea passa pelo Newcastle e avança na Copa da Inglaterra

(Foto: Getty Images)









Afastado da briga pelo título do Campeonato Inglês e eliminado no meio de semana da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea se vê forte para conquistar a Copa da Inglaterra. Referendados por uma atuação tranquila, os Blues se classificaram às oitavas de final com uma vitória sobre o Newcastle, por 3 a 0, neste domingo, no Stamford Bridge. O belga Batshuayi marcou duas vezes, enquanto Marcos Alonso completou em bonita cobrança de falta.





Com Morata fora por lesão, mas em mau momento técnico, Batshuayi pode ter colocado uma dúvida na cabeça de Antonio Conte. O atacante se movimentou bem e, principalmente, decidiu quando necessário. Aos 31, empurrou para as redes o passe de Marcos Alonso e, aos 44, contou com a sorte em conclusão que desviou e encobriu Darlow. A torcida ainda pode lamentar a saída de Diego Costa, mas se o camisa 23 seguir neste ritmo o jogo pode virar.





Além de dar a assistência para o primeiro gol de Batshuayi, Marcos Alonso cobrou esta linda falta por cima da barreira, aos 27 minutos da etapa final, para marcar o sétimo gol dele na temporada. Com as três assistências desde agosto, ele é o primeiro defensor a alcançar a participação direta em 10 gols na Inglaterra. O Chelsea, num momento em que não conta com tanta criatividade além de Hazard, agradece.





O Chelsea conhecerá o seu adversário através das bolinhas. Até o momento já há 10 times classificados além dele.





Brighton & Hove Albion (1ª Divisão)

Coventry City (4ª)

Hull City (2ª)

Leicester City (1ª)

Manchester United (1ª)

Sheffield United (2ª)

Sheffield Wednesday (2ª)

Southampton (1ª)

West Bromwich Albion (1ª)

Wigan Athletic (3ª)





GLobo Esporte