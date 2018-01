Com estiramento na coxa, Vermaelen desfalca o Barcelona por duas semanas

(Foto: Miguel Ruiz / Barcelona)









O Barcelona divulgou na manhã desta segunda-feira novas informações sobre a lesão de Vermaelen, que se machucou durante a goleada por 5 a 0 sobre o Betis e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. O zagueiro belga foi diagnosticado com um estiramento na coxa esquerda que o deixará fora de combate por duas semanas.





Isso significa que Vermaelen só deverá voltar a ficar à disposição do técnico Ernesto Valverde na partida contra o Getafe, marcada para o dia 11 de fevereiro, pelo Campeonato Espanhol. Ele foi substituído pro Umtiti aos 43 minutos da primeira etapa da partida realizada no último domingo depois de se machucar sozinho.





Líder do Campeonato Espanhol com 54 pontos, 11 à frente do vice-líder Atlético de Madrid, o Barcelona volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Alavés no Camp Nou.





Globo Esporte