Com faixas, torcedores protestam contra Eurico na porta de São Januário

O conturbado clima política que vive o Vasco chegou também às ruas. Na manhã deste sábado, um grupo de torcedores que apoia Júlio Brant se reuniu na porta de São Januário para protestar e cobrar a saída do atual presidente, Eurico Miranda. A manifestação contou com gritos de repúdio e faixas com as seguintes mensagens:





A eleição





Com a última decisão da Justiça, anulando a urna 7, a chapa "Sempre Vasco Livre" foi vitoriosa na eleição do Vasco. Desta forma, é favorita para escolher o presidente na segunda fase do pleito, que acontece numa reunião do Conselho Deliberativo. Este encontro, porém, ainda não foi marcado - pelo estatuto, precisa ser convocado na primeira semana da segunda quinzena de janeiro.





