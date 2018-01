Com fim de contrato no Cruzeiro, Rafael Silva assina com o Braga para o Paulistão

(Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)









O atacante Rafael Silva, de 27 anos, assinou contrato com o Bragantino para a disputa do Campeonato Paulista. O vinculo do atleta ex-Cruzeiro, Vasco e Ituano será válido até o fim do torneio estadual. A diretoria do Massa Bruta tentará regularizar o jogador já nesta sexta-feira, 19, assim o liberando para o duelo contra o Santos, na segunda-feira, 22.





Rafael teve o contrato com o Cruzeiro encerrado no último dia 31 de dezembro. Na última temporada, o atacante esteve no Guarani, onde fez oito jogos, sem marcar nenhum gol.





Após ser campeão paulista com o Ituano em 2014, Rafael Silva foi para o Vasco, onde teve boas atuações em 2015. No Brasileirão, ele anotou três gols pelo cruz-maltino, e assinou com o Cruzeiro. Sem emplacar, foi emprestado por vários clubes até o final de seu vínculo com o time mineiro.





Com a possibilidade de regularização já nesta sexta-feira, Rafael Silva pode ser um dos reforços que Marcelo Veiga irá receber para a partida contra o Alvinegro Praiano, no início da próxima semana. Além do atleta, o volante Clayton e o atacante Miguel Bianconi são outros dois que podem ser inscritos, enquanto o lateral Diego Macedo, já está liberado para o duelo.





Na estreia do Paulistão, o Massa Bruta venceu o Botafogo-SP, por 2 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, com gols de Matheus Peixoto e William, contra. O duelo contra o Peixe será às 20h, da próxima segunda-feira, na Vila Belmiro, na Baixada Santista.





Globo Esporte