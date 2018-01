Com primeiro triplo-duplo de 60 pontos da NBA, Harden brilha em vitória dos Rockets

James Harden fez história na noite de terça-feira, durante a vitória do Houston Rockets sobre o Orlando Magic, por 114 a 107, ao se tornar no primeiro jogador na NBA a fazer 60 pontos em um triplo-duplo, no Toyota Center pela temporada 2017-2018. Harden tirou proveito de uma noite em que o adversário foi o Orlando Magic, cuja defesa é a quarta menos eficiente da liga. Além da incrível pontuação, o Barba fez 11 assistências e dez rebotes. Outro destaque foi Clint Capela, com um duplo-duplo de 12 pontos e 13 rebotes. O brasileiro Nenê Hilário atuou por 13 minutos, e fez quatro pontos, três rebotes e uma assistência. Com a derrota do Golden State Warriors para o Utah Jazz, o Houston diminuiu a distância para a equipe californiana. Agora as equipes estão separadas por três jogos.





Campanhas

Rockets: 36v, 13d (2º do Oeste)

Magic: 14v, 35d (15º do Oeste)





Próximos jogos

Rockets: contra os Spurs, quinta-feira (01/02), em San Antonio

Magic: contra os Lakers, quarta-feira (31/01), em Orlando





Cavaliers perdem jogo e Love se machuca





Buscando a classificação para os playoffs da NBA, o Detroit Pistons tinha um desafio difícil pela frente. Vencer o Cleveland Cavaliers. Mas com uma atuação impecável de Stanley Johnson, cestinha da partida com 26 pontos, os Pistons venceram por 125 a 114. E foi uma noite para o Cleveland Cavaliers esquecer. O ala-pivô Kevin Love quebrou a mão esquerda e pode ficar fora de combate por até 8 semanas.





Campanhas

Pistons: 23v, 26d (9º do Leste)

Cavaliers: 29v, 20d (3º do Leste)





Próximos jogos

Pistons: contra os Grizzlies, quarta-feira (31/01), em Detroit

Cavaliers: contra o Heat, quarta-feira (31/01), em Cleveland





Kings vencem, mas permanecem na lanterna da Conferência Oeste





Jogando fora de casa, o Sacramento Kings venceu o New Orleans Pelicans por 114 a 103. Destaque para Zach Randolph, cestinha da partida com 26 pontos.





Campanhas

Pelicans: 27v, 23d (6º do Oeste)

Kings: 16v, 34d (15º do Oeste)





Próximos jogos

Pelicans: contra o Thunder, sexta-feira (02/02), em Oklahoma

Kings: contra os Warriors, sexta-feira (01/02), em Sacramento





Jazz vencem Warriors em casa





Jogando em casa, o Utah Jazz não tomou conhecimento do Golden State Warriors e venceu por 129 a 99. Destaque para o armador Ricky Rubio, que marcou 23 pontos no confronto. O cestinha da partida foi Clay Thompson, dos Warriors, com 27 pontos.





Campanhas

Jazz: 22v, 28d (10º do Oeste)

Warriors: 40v, 10d (1º do Oeste)





Próximos jogos

Jazz: contra os Suns, sexta-feira (02/02), em Phoenix

Warriors: contra os Kings, sexta-feira (01/02), em Sacramento





Portland vence Clippers fora de casa





Comandados por Damian Lillard, cestinha da partida com 28 pontos, o Portland Trail Blazers venceu o Los Angeles Clippers por 104 e 96. Destaque para o terceiro período jogado pela equipe visitante, que marcou 30 pontos, melhor parcial do time na partida.





Campanhas

Blazers: 27v, 22d (6º do Oeste)

Clippers: 25v, 24d (8º do Oeste)





Próximos jogos

Blazers: contra os Bulls, quarta-feira (31/01), em Portland

Clippers: contra os Bulls, sábado (03/02), em Los Angeles





LaMarcus Aldridge brilha e San Antonio Spurs vence o Denver Nuggets





Em partida marcada pelo equilíbrio, o San Antonio Spurs confirmou a boa temporada na NBA - a liga americana de basquete e venceu, em casa, o Denver Nuggets, por 106 a 104. Destaque para o pivô LaMarcus Aldridge, cestinha da partida com 30 pontos. Com o resultado, os Nuggets saem da zona de classificação para os playoffs da competição.





Apesar da distância das equipes na tabela de classificação da Conferência Leste, o que se viu em quadra foi uma partida bastante equilibrada. No primeiro período, os dois times atuaram de forma consistente, com cada equipe marcando 30 pontos. No segundo período não foi diferente, com uma ligeira vantagem para os Spurs que marcaram novamente 30 pontos, contra 25 dos Nuggets. Primeiro tempo encerrado com cinco pontos de vantagem para o time da casa.





O Denver Nuggets mostrava que, mesmo jogando fora de casa, dificultaria a vida do San Antonio Spurs. O ala Jamal Murray atuava de forma precisa, sendo um dos destaques dos visitantes, marcando 18 pontos no jogo. Os Nuggets até tiveram a chance de vencer a partida, mas Murray desperdiçando uma cesta de três pontos no último lance da partida. Melhor para os Spurs: 106 a 104.





Campanhas

Spurs: 34v, 19d (3º do Oeste)

Nuggets: 26v, 25d (9º do Oeste)





Próximos jogos

Spurs: contra os Rockets, quinta-feira (01/02), em San Antonio

Nuggets: contra o Thunder, quinta-feira (01/02), em Denver





Globo Esporte