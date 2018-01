Coreia do Norte participará de quatro modalidades nos jogos de PyeongChang

Após acertar a formação de um time unificado no hóquei com a Coreia do Sul e o desfile sob bandeira única na cerimônia de abertura, a Coreia do Norte deve garantir a participação em outras três modalidades nas Olimpíadas de Inverno de PyeongChang, em fevereiro. O país enviará representantes na patinação artística, esqui alpino, esqui cross-country, além da seleção única de hóquei com a vizinha.





As medidas dependem da aprovação do Comitê Olímpico Internacional (COI). Os representantes dos dois lados se reunirão em Lausanne, na Suíça, neste sábado (20) para definir os parâmetros a serem estabelecidos, entre eles o número de atletas que competirão pelo país.





O encontro terá a presença Lee Hee-beom, presidente do comitê organizador local, além de representantes do COI e das duas Coreias. Os dois países já acertaram a participação da orquestra norte-coreana, que deve tocar na cerimônia de abertura dos jogos. As Coreias vivem um armistício desde a década de 1950, quando terminou a Guerra da Coreia (1950-1953), uma das mais violentas da história, deixando cerca de 2,5 milhões de mortos, que definiu a separação entre norte e sul.





Globo Esporte