Corinthians bate o Sport nos pênaltis e se classifica para a terceira fase da Copinha

O Corinthians venceu o Sport nos pênaltis, na tarde desta sexta-feira, em Araraquara, e se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora o Timão aguarda o vencedor do confronto em Ferroviária e São Carlos, que começaram a jogar às 19h. Caso a Ferrinha passe, os dois vão reeditar o confronto da primeira fase, que terminou em empate por 1 a 1.





A partida começou morna, sem grandes chances para os dois lados. E foi a qualidade do meia Fabricio Oya, camisa 10 do Timão, que abriu o marcador. Em falta na entrada da grande área, o jogador bateu no canto do goleiro, que tentou adivinhar onde a bola ia... E tomou o gol.





A segunda etapa começou agitada. Ambos os times tiveram duas grandes chances de marcar, mas pararam nos goleiros. Mas aos 33 minutos, a bola pega no braço de João, zagueiro do Corinthians, e o árbitro marca pênalti. João Erick, meia do Sport, bate forte no canto e leva a partida para os pênaltis.





O destaque das cobranças foi o goleiro Diego, do Corinthians, que pegou o primeiro pênalti e deu a vantagem para o Timão. Na terceira cobrança do Sport, Chico chutou para fora, e bastou Guilherme converter para a classificação do time paulista.





O melhor jogador da partida não poderia ser outro: Fabricio Oya. Autor do primeiro gol da partida, o meia corintiano comandou o meio-campo e armou a maioria das jogadas do Timão. O camisa 10 ainda pegou a bomba de bater o primeiro pênalti... E converteu!





