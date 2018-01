Cruzeiro cogita Goulart, descarta Bruno Henrique e contraproposta por Thiago Neves

(Foto: Gabrel Duarte)









Dia de recusas para a diretoria do Cruzeiro. Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, na Toca da Raposa II, o clube anunciou que, por ora, não irá atrás do atacante Bruno Henrique, do Santos, pelo qual realizou sondagem nos últimos dias (confira aqui a nota do interesse). Além disso, confirmou a informação trazida pelo GloboEsporte.com na última quarta-feira de que o clube árabe iria fazer uma nova investida por Thiago Neves. Entretanto, a mesma foi novamente descartada pelo jogador e a Raposa.





Durante a entrevista, Itair Machado revelou que Thiago Neves descartou uma proposta de duas temporadas do Al Hilal para ganhar 12 milhões de dólares (R$ 38 milhões) durante o contrato. A contraproposta do clube árabe, que cobria a multa rescisória de R$ 32 milhões, prevista no contrato do jogador.





- Quando o Thiago chegou, o Cruzeiro ganhou vida, mais alegre, ficou mais vivo mais para a frente. Logico que perder um dinheiro desse não é bom. Nosso financeiro está quase morrendo do coração, mas eu como responsável por montar a equipe, eu fico feliz. A gente não fez, em momento algum, força para ele sair. Ele recusou a proposta e continua no Cruzeiro. A contraproposta é de 10 milhões de dólares - disse o dirigente.





Entretanto, Itair disse que perdeu um pouco do sono na madrugada desta sexta, pensando na possibilidade de saída de Thiago Neves. Segundo ele, chegou até a procurar Ricardo Goulart para alinhavar um possível retorno.





- O termômetro da alegria do time é o Thiago Neves. Mas eu conversei com o Ricardo Goulart ontem, com o procurador dele. A gente tem interesse nele. Mas o salário é inviável para o Cruzeiro no momento, mas mais para frente pode não ser. Ele tem carinho pelo Cruzeiro, quer voltar para o Cruzeiro, o procurador deixou claro. Mas como o Thiago Neves vai ficar, nós não podemos fazer esta contratação. Mas se o Thiago fosse embora, outro motivo para o financeiro ficar triste, porque ele não iria ver nenhum centavo pelo dinheiro.





Sobre Bruno Henrique e David, Itair Machado confirmou que realizou a sondagem e que pensou em uma proposta de 4,5 milhões de euros (R$ 18 milhões aproximadamente) para o jogador, mas só se David não fosse permanecer, por causa da lesão na coxa direita.





- O Santos não abriu a conversa, mas realmente houve a proposta (sondagem). Nem chegamos a falar de valores, mas ela seria por 4,5 milhões de euros. Para o Cruzeiro seria inviável ter dois atletas de alto nível para a mesma posição. Mas é um jogador que, num futuro próximo, o Cruzeiro pretende fazer de tudo para que ele esteja vestindo a camisa. Tanto o Mano como a diretoria gosta muito. È um jogador interessantíssimo.





O atacante David, como o presidente já havia afirmado na quarta-feira, irá permanecer na Toca da Raposa. O Cruzeiro, inclusive, disse que já realizou o depósito de 1,5 milhão de euros (R$ 5,8 milhões) ao Vitória nesta sexta-feira. O depósito da segunda parcela será em fevereiro.





- Se o David não desse certo, por causa de contusão, e o Vitória não quisesse esperar, só que o jogador não quis embora. Graças a Deus, nenhum jogador quer ir embora. O David avisou ao presidente que não voltava nem amarrado. Hoje, o Cruzeiro está fazendo pagamento de 1,5 milhão da parcela e a outra em fevereiro, no tempo normal.





