Danilo assina renovação com o Corinthians e mira mais títulos em nono ano no clube

(Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)









Agora é oficial! O Corinthians divulgou na manhã deste sábado a renovação de contrato do meia Danilo, de 38 anos, que estava apalavrada desde novembro de 2017. O novo vínculo é válido até dezembro deste ano.





O veterano, que chegou em 2000 no Timão, disputará a sua nona temporada pelo clube e sonha com mais conquistas:





– Espero que Deus possa abençoar e que a gente possa fazer um ano bom, com conquistas. Eu estou recuperado e nesse ano começarei a pré-temporada com todos os jogadores, espero dar meu máximo em campo para que a gente possa conquistar mais títulos – declarou o meia.





Danilo sofreu uma fratura na perna direita durante um treino em agosto de 2016 e precisou de um longo período de recuperação. Ele chegou a correr o risco de amputação. O jogador só voltou a atuar em novembro do ano passado, contra o Fluminense, e também participou do duelo diante do Sport, pela última rodada do Brasileirão.





O mei-campista já conquistou oito títulos pelo Corinthians, sendo três Brasileiros (2011, 2015 e 2017), um Paulista (2013), uma Recopa Sul-Americana (2013), uma Libertadores (2012) e um Mundial (2012). Embora estivesse no clube no ano passado, ele não foi inscrito no Paulistão, por estar machucado.





O meia tem 338 jogos e 33 gols com a camisa do Corinthians.





